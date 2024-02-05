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Türkiye Kupası son 16 turu maçları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadeleleri yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Kupası son 16 turu maçları başlıyor

'nda son 16 turu heyecanı yarın, 7 Şubat Çarşamba ve 8 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Kupanın son 16 turu, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı şu şekilde:

6 Şubat Salı;

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor
17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor
20.45 - Bandırmaspor

7 Şubat Çarşamba;

14.30 Sivasspor - Konyaspor
17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor
20.45 Gaziantep FK -

8 Şubat Perşembe;

17.30 Gençlerbirliği -
20.45 Antalyaspor -

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