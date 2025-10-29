NTV.COM.TR

Türkiye Kupası, üçüncü eleme turunda 8 maç oynandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna, 8 müsabakayla devam edildi.

Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar şu şekilde:

ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2

Kahta 02-Kasımpaşa: 3-1

Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 2-0

Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: 1-3

Erciyes 38-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-5

Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 3-1

Muşspor-Menemen FK: 1-0

Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

