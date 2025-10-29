Türkiye Kupası, üçüncü eleme turunda 8 maç oynandı
Türkiye Kupası 3. eleme turuna, 8 müsabakayla devam edildi.
Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar şu şekilde:
ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2
Kahta 02-Kasımpaşa: 3-1
Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 2-0
Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: 1-3
Erciyes 38-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-5
Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 3-1
Muşspor-Menemen FK: 1-0
Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
