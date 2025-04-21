Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının hakemleri belli oldu. İşte yarı finalde görev alacak hakemler...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının hakemleri açıklandı.
Konyaspor-Galatasaray maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy, Trabzonspor-Göztepe mücadelesini ise Cihan Aydın yönetecek.
Yarı final müsabakaları 22 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Konyaspor-Galatasaray maçı, 22 Nisan Salı saat 20.30'da oynanacak.
Trabzonspor-Göztepe mücadelesi ise 24 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30'da başlayacak.
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