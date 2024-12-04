Türkiye Kupası 4.turda 5 maç yapıldı: 3. Lig takımı Süper Lig takımını eledi
52 Orduspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'u normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 4-2 yenerek 5. tura yükseldi. İşte 4.turda oynanan maçların toplu sonuçları...
Nesine 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'u normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 4-2 yenerek 5. tura yükseldi.
Futbolcular, özel çocuklarla birlikte toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Sen yoksan bir eksiğiz" sloganı yazılı pankartla seremoniye çıktı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor: 2-3
Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor: 2-3 (Uzatmalarda)
Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor: 4-1
Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor: 4-3 (Uzatmalarda)
Reeder Samsunspor-52 Orduspor: 2-4 (Uzatmalarda)
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