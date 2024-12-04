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Türkiye Kupası 4.turda 5 maç yapıldı: 3. Lig takımı Süper Lig takımını eledi

52 Orduspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'u normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 4-2 yenerek 5. tura yükseldi. İşte 4.turda oynanan maçların toplu sonuçları...

Türkiye Kupası 4.turda 5 maç yapıldı: 3. Lig takımı Süper Lig takımını eledi

Nesine 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK, 4. turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'u normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 4-2 yenerek 5. tura yükseldi.

Futbolcular, özel çocuklarla birlikte toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Sen yoksan bir eksiğiz" sloganı yazılı pankartla seremoniye çıktı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor: 2-3

Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor: 2-3 (Uzatmalarda)

Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor: 4-1

Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor: 4-3 (Uzatmalarda)

Reeder Samsunspor-52 Orduspor: 2-4 (Uzatmalarda)

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