Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması ikinci maçlarının programını duyurdu.

Bu turda müsabakalar 4, 5 ve 6 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.



Türkiye Kupası'nda program şöyle:

4 Şubat Salı

13.00 Kocaelispor - Sivasspor

15.30 Başakşehir - Çorum FK

18.00 Konyaspor - Eyüpspor

20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor



5 Şubat Çarşamba

13.00 İskenderunspor - Trabzonspor

15.30 Bodrum FK - Antalyaspor

18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK



6 Şubat Perşembe

13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

16.00 Boluspor - Galatasaray

18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

20.45 Göztepe - Gaziantep FK