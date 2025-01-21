Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması ikinci maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması ikinci maçlarının programını duyurdu.
Bu turda müsabakalar 4, 5 ve 6 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda program şöyle:
4 Şubat Salı
13.00 Kocaelispor - Sivasspor
15.30 Başakşehir - Çorum FK
18.00 Konyaspor - Eyüpspor
20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor
5 Şubat Çarşamba
13.00 İskenderunspor - Trabzonspor
15.30 Bodrum FK - Antalyaspor
18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
6 Şubat Perşembe
13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa
16.00 Boluspor - Galatasaray
18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük
20.45 Göztepe - Gaziantep FK
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