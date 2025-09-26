Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunun kura çekimi yapıldı: İşte eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, gerçekleşti. İşte tüm eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur Eleme müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 28, 29 ve 30 Ekim'de oynanacak.
Kura çekimi sonrası kapanış konuşmasını yapan TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Türkiye Kupası'nın 3'üncü eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:
Tümosan Konyaspor - 12 Bingöl Spor
Esenler Erokspor - Ağrı 1970
Orduspor 1967 - Erbaaspor
Fatsa Belediyespor - İmaj Altyapı Van Spor
Beykoz Anadolu Spor - Yalova FK 77
Çankaya Spor - 1461 Trabzon
Kepezspor - Özbelsan Sivasspor
Erciyes 38 FSK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
Çorum FK - Kütahyaspor
Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor
52 Orduspor - SMS Grup Sarıyerspor
Bursa Yıldırımspor - Corendon Alanyaspor
Zonguldakspor - Sipay Bodrum FK
Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor
Karacabey Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Spor
Muş Spor - Menemen FK
Silifke Belediyespor - Amed SF
Zecorner Kayserispor - Niğde Belediyespor
1926 Bulancakspor - Alagöz Holding Iğdır FK
Pendikspor - Çorluspor 1947
Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor
Gaziantep FK - Karabük İdman Yurdu Spor
Dersim Spor - Fethiyespor
Sakaryaspor - İnegölspor
Aliağa FAŞ - Serikspor
Isparta 23 Spor - Beyoğlu Yeniçarşı
Manisa FK - Muğlaspor
Kahta 02 Spor - Kasımpaşa
- Etiketler :
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor