NTV.COM.TR

Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunun kura çekimi yapıldı: İşte eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, gerçekleşti. İşte tüm eşleşmeler...

Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunun kura çekimi yapıldı: İşte eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur Eleme müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 28, 29 ve 30 Ekim'de oynanacak.

Kura çekimi sonrası kapanış konuşmasını yapan TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Türkiye Kupası'nın 3'üncü eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:

Tümosan Konyaspor - 12 Bingöl Spor

Esenler Erokspor - Ağrı 1970

Orduspor 1967 - Erbaaspor

Fatsa Belediyespor - İmaj Altyapı Van Spor

Beykoz Anadolu Spor - Yalova FK 77

Çankaya Spor - 1461 Trabzon

Kepezspor - Özbelsan Sivasspor

Erciyes 38 FSK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Çorum FK - Kütahyaspor

Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor

52 Orduspor - SMS Grup Sarıyerspor

Bursa Yıldırımspor - Corendon Alanyaspor

Zonguldakspor - Sipay Bodrum FK

Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor

Karacabey Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Spor

Muş Spor - Menemen FK

Silifke Belediyespor - Amed SF

Zecorner Kayserispor - Niğde Belediyespor

1926 Bulancakspor - Alagöz Holding Iğdır FK

Pendikspor - Çorluspor 1947

Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor

Gaziantep FK - Karabük İdman Yurdu Spor

Dersim Spor - Fethiyespor

Sakaryaspor - İnegölspor

Aliağa FAŞ - Serikspor

Isparta 23 Spor - Beyoğlu Yeniçarşı

Manisa FK - Muğlaspor

Kahta 02 Spor - Kasımpaşa

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...