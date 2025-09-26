Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunun kura çekimi yapıldı: İşte eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur Eleme müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 28, 29 ve 30 Ekim'de oynanacak.



Kura çekimi sonrası kapanış konuşmasını yapan TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.



Türkiye Kupası'nın 3'üncü eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:



Tümosan Konyaspor - 12 Bingöl Spor



Esenler Erokspor - Ağrı 1970



Orduspor 1967 - Erbaaspor



Fatsa Belediyespor - İmaj Altyapı Van Spor



Beykoz Anadolu Spor - Yalova FK 77



Çankaya Spor - 1461 Trabzon



Kepezspor - Özbelsan Sivasspor



Erciyes 38 FSK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü



Çorum FK - Kütahyaspor



Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor



52 Orduspor - SMS Grup Sarıyerspor



Bursa Yıldırımspor - Corendon Alanyaspor



Zonguldakspor - Sipay Bodrum FK



Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor



Karacabey Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Spor



Muş Spor - Menemen FK



Silifke Belediyespor - Amed SF



Zecorner Kayserispor - Niğde Belediyespor



1926 Bulancakspor - Alagöz Holding Iğdır FK



Pendikspor - Çorluspor 1947



Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor



Gaziantep FK - Karabük İdman Yurdu Spor



Dersim Spor - Fethiyespor



Sakaryaspor - İnegölspor



Aliağa FAŞ - Serikspor



Isparta 23 Spor - Beyoğlu Yeniçarşı



Manisa FK - Muğlaspor



Kahta 02 Spor - Kasımpaşa