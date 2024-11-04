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Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapılacak

'nda 4. eleme turunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

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