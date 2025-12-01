Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun hakemleri belli oldu

01.12.2025 14:26

Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun hakemleri belli oldu
Anadolu Ajansı

AA

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-3 Aralık 2025 tarihinde yapılacak olan 4. ön eleme turu maçlarının hakemleri açıklandı.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın ve 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupada yarın ve 3 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

 

YARIN (2 ARALIK SALI):

 

13.00 Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Gültekin

 

15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor: Fatih Tokail

 

18.00 Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay

 

20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Emre Kargın

 

3 ARALIK ÇARŞAMBA

 

13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

 

13.30 Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol: Burak Pakkan

 

13.30 ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor: Davut Dakul Çelik

 

13.30 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer: Erdem Mertoğlu

 

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK: Yusuf Adnan Kendirciler

 

13.30 Muğlaspor-Sipay Bodrum FK: Oğuzhan Gökçen

 

15.30 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Melih Aldemir

 

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe: Burak Olcar

 

20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor: Gürcan Hasova

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram