NTV.COM.TR

Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçlarının programı belli oldu

TFF, 17, 18 ve 19 Aralık tarihinde oynanacak Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının programını açıkladı.

Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçlarının programı belli oldu

5. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı. Bu turda maçlar 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelelerinin programını duyurdu.

Türkiye Kupası'nda maç programı şöyle:

17 Aralık Salı

13.00 Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor
15.30 Konyaspor-Karacabey Belediyespor
18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK
20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

18 Aralık Çarşamba

13.00 Ankara Keçiörengücü-Sivasspor
13.00 Muşspor-Antalyaspor
13.00 GMG Kastamonuspor-Bodrum FK
13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK
13.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor
13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor
15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor
15.30 Ümraniyespor-Fatih Karagümrük
18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor

19 Aralık Perşembe

13.00 İskenderunspor-Hatayspor
14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa
17.00 24Erzincanspor-Çorum FK
20.00 Bucaspor 1928-Göztepe

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...