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Türkiye Kupası'nda bugün (20 Aralık) hangi maçlar var? (ZTK 5. eleme turu maç fikstürü)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak. 2022 Dünya Kupası finalinin sona ermesiyle birlikte hem ligde hem de kupada mücadeleler başlıyor. Peki, Türkiye Kupası'nda bugün (20 Aralık) hangi maçlar var?

Türkiye Kupası'nda bugün (20 Aralık) hangi maçlar var? (ZTK 5. eleme turu maç fikstürü)

maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye Kupası'na 5. eleme turunda katılan Fenerbahçe, bu akşam İstanbulspor'u sahasında ağırlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna yükselecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı.

20 ARALIK SALI PROGRAMI

13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Palabıyık

13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: Suat Arslanboğa

15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor: Turgut Doman

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan

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