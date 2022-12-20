Türkiye Kupası'nda bugün (20 Aralık) hangi maçlar var? (ZTK 5. eleme turu maç fikstürü)

Ziraat Türkiye Kupası maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye Kupası'na 5. eleme turunda katılan Fenerbahçe, bu akşam İstanbulspor'u sahasında ağırlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna yükselecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı.
20 ARALIK SALI MAÇ PROGRAMI
13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Palabıyık
13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: Suat Arslanboğa
15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor: Turgut Doman
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan