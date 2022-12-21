Türkiye Kupası'nda bugün (21 Aralık) hangi maçlar var? (ZTK 5. eleme turu maç fikstürü)

Ziraat Türkiye Kupası maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla sürecek. Türkiye Kupası'na 5. eleme turunda Beşiktaş, bu akşam Şanlıurfaspor'u sahasında ağırlayacak. Trabzonspor ise Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna yükselecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı.
21 ARALIK MAÇ TAKVİMİ
13:00 Bıtexen Giresunspor - Teco Karacabey Belediyespor
15:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Uşakspor
17:00 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
19:00 Trabzonspor - Yılport Samsunspor
21:00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor