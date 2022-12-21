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Türkiye Kupası'nda bugün (21 Aralık) hangi maçlar var? (ZTK 5. eleme turu maç fikstürü)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. 2022 Dünya Kupası finalinin sona ermesiyle birlikte Türkiye Kupası'nda mücadeleler başladı. Peki, Türkiye Kupası'nda bugün (21 Aralık) hangi maçlar var?

Türkiye Kupası'nda bugün (21 Aralık) hangi maçlar var? (ZTK 5. eleme turu maç fikstürü)

maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla sürecek. Türkiye Kupası'na 5. eleme turunda , bu akşam Şanlıurfaspor'u sahasında ağırlayacak. ise Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna yükselecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı.

21 ARALIK TAKVİMİ

13:00 Bıtexen Giresunspor - Teco Karacabey Belediyespor

15:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Uşakspor

17:00 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

19:00 Trabzonspor - Yılport Samsunspor

21:00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor

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