Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre görev yapacak hakemler şöyle:



4 Nisan Salı:



20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor | Zorbay Küçük



5 Nisan Çarşamba:



20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir | Kadir Sağlam



6 Nisan Perşembe:



20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor | Volkan Bayarslan



Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin kazananı karşılaşacak. MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.



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