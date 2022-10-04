Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi belli oldu (Türkiye Kupası kura çekimi)

Ziraat Türkiye Kupası 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Süper Lig'den 7 takımın katıldığı kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi Kastamonuspor oldu.
Takımların seri başı sistemine göre eşleşeceği karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
KUPADAKİ EŞLEŞMELER
Galatasaray - Kastamonuspor
Çorum FK - Esenler Erokspor
Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
Adana Demirspor - Adıyaman FK
Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
Balıkesirspor - Yeşilyurt
Keçiörengücü - Diyarbekirspor
Kayserispor - Alagöz Holding Iğdırspor
Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
Boluspor - Fethiyespor
Y. Samsunspor - Muş 1984
Altay - Efeler FK
Çaykur Rizespor - Boyabat
Serik Bld. - Batman Petrolspor
Giresunspor - Amasya
Atakaş Hatayspor - Bitexen Düzcespor
Manisa FK - Amberçay Eynesil Belediyespor
Ankaraspor - Pazarspor
Şanlıurfaspor - Karaman
Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
Uşakspor AŞ. - Gümüşhane
Göztepe - Karaköprü Bld.
Adanaspor - Orduspor
Altınorduspor - Sapanca
Menemen FK - Bulvarspor
Bucaspor - Artvin Hopaspor
Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol AŞ.
Silahtaroğlu Vanspor - Elazığ
Gaziantep FK - Sarıyer