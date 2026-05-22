Türkiye Kupası'nda final zamanı. Trabzonspor-Konyaspor maçı

22.05.2026 19:46

Son Güncelleme: 22.05.2026 20:12

Trabzonsporlu Paul Onuachu ile Konyasporlu Nagalo'nun mücadelesi.

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya...

Futbolda 64. Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak finalle sahibini bulacak.

 

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

PALUT: "SONUÇ İNŞALLAH LEHİMİZE OLUR"
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Öncelikle burada final oynayacak olmamızdan dolayı mutluyuz. Her final oynayan takım gibi biz de kazanmak istiyoruz. Dışarıda çok güzel bir ambiyans var. Rakibimiz Trabzonspor iyi bir takım. Bu sezonun büyük bir bölümünü başarılı geçirdiler ve yarışın içinde oldular. Biz de ligin ikinci yarısından itibaren çıkışa geçtik ve kritik bir durumdan sıyrıldık. Kupada da adım adım finale gelmeyi başardık. Oyuncularımı oldukça konsantre görüyorum, çok iyi mücadele edeceklerinden eminim. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum ancak sonucu hiç kimse bilemez. İnşallah bizim lehimize olur."
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu. Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, D. Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka.
TRABZONSPOR'UN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ FİNALİ

 

Son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a, daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez yükseldiği finalde bu kez TÜMOSAN Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor.

 

Karadeniz ekibinde maç öncesinde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

 

KONYASPOR'UN İKİNCİ FİNALİ

 

Konyaspor, daha önce bir kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

 

Yeşil-beyazlı takım, 2016-2017 sezonunda normal süresi ve uzatmaları golsüz berabere biten final maçında penaltılarda RAMS Başakşehir'e 4-1 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

