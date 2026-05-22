Türkiye Kupası'nda final zamanı. Trabzonspor-Konyaspor maçı
22.05.2026 19:46
Son Güncelleme: 22.05.2026 20:12
Trabzonsporlu Paul Onuachu ile Konyasporlu Nagalo'nun mücadelesi.
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya...
Futbolda 64. Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak finalle sahibini bulacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
TRABZONSPOR'UN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ FİNALİ
Son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a, daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez yükseldiği finalde bu kez TÜMOSAN Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor.
Karadeniz ekibinde maç öncesinde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.
KONYASPOR'UN İKİNCİ FİNALİ
Konyaspor, daha önce bir kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Yeşil-beyazlı takım, 2016-2017 sezonunda normal süresi ve uzatmaları golsüz berabere biten final maçında penaltılarda RAMS Başakşehir'e 4-1 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.