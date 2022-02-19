Türkiye Kupası'nda finalin adı Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.02.2022 - 00:00

Türkiye Kupası'nda finalin adı Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

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erkeklerde Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final karşılaşmaları TOFAŞ Spor Salonu'nda sona erdi.

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Beko ile Galatasaray Nef mücadele etti. Sarı-lacivertli ekip, rakibini 64-49 mağlup ederek ilk finalist oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise ile Darüşşafaka kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Anadolu Efes, 96-71'lik farklı skorla kazanmayı bildi.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final müsabakası, TOFAŞ Spor Salonu'nda 20 Şubat Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

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