Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 90+2'de eledi

13.05.2026 19:41

Son Güncelleme: 13.05.2026 22:26

Anadolu Ajansı
Selim Başeğmezer
Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

 

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Kırmızı-siyahlılar, 62. dakikada Erk Arda Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililer, 79. dakikada Arda Çelik'in kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 90+2. dakikada sahneye çıkan Muçi, skoru 2-1 yaptı.

 

Bu skorun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Gençlerbirliği ise turnuvaya veda etti.

 

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

 

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

 

Final müsabakası, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

22:21
MUÇI'DEN HARİKA GOL
90+2. Dakika: Trabzonspor geri döndü. Sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla Erhan'ı mağlup etti ve skoru 2-1'e getirdi.
22:06
MAÇTA EŞİTLİK VAR
79. Dakika: Trabzonspor beraberliği sağladı. Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortaya ters vuruş yapan Arda Çelik, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi ve skor 1-1'e geldi.
21:50
İLK GOL GELDİ
62. Dakika: Gençlerbirliği öne geçti. Hızlı hücum şansı yakalayan ev sahibinde topla birlikte rakip yarı alanda hareketlenen Erk Arda'nın ceza sahasına girerken yaptığı vuruş filelerle buluştu ve skor 1-0'a geldi.
21:43
MUÇI KALEYİ YOKLADI
54. Dakika: Trabzonspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasına giren Ernest Muçi'nin dar açıdan sert şutunu kaleci Erhan güçlükle kornere çeldi.
Anadolu Ajansı
21:33
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Karşılaşmanın ikinci devresinde ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
21:17
İLK DEVRE BİTTİ
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ilk yarısı sona erdi.
Anadolu Ajansı
21:09
İLK TEHLİKE GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN
38. Dakika: Gençlerbirliği etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortaya yükselen Furkan'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.
20:52
İLK SARI KART SAMED'E
20. Dakika: Maçtaki ilk sarı kart, Gençlerbirliği'nden Samed Onur'a çıktı.
20:31
MAÇ BAŞLADI
Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
20:04
TEKKE: "FİNALİ İSTİYORUZ"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Trabzonspor olarak kupayı çok istiyoruz. Buraya kadar geldik. Kazanarak finale çıkmak istiyoruz."
IHA
19:57
AUGUSTO: "SON VİRAJDAYIZ"
Trabzonsporlu Felipe Augusto: "Çok önemli bir maç bizim için. Çok iyi bir sezonu tamamlamak üzereyiz. Ligde iyi bir yerde gittiğimizi düşünüyorum, kupa da çok önemli. Final öncesi son virajdayız. Umarım iyi bir galibiyetle birlikte finale devam edeceğiz."
DHA
19:48
DİYADİN: "ROTASYONUN ROTASYONU OLMAK ZORUNDA"
Gençlerbilriği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "Hem kupa hem de ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Böyle bir durumda da 5 tane oyuncumuz sakatlıklarla sezonu kapattı, bizimle birlikte değil. 3 oyuncumuz da iğneyle oynuyor. Bugün açıkçası rotasyonun rotasyonu bir kadro ile çıkmak zorundayız. Hafta sonuna odaklanacağız. Yetenekli ve genç oyuncularımız var. Onlar için de güzel bir sınav olacak. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Hayırlısı olur inşallah."
Resmi Kurum
19:39
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Salih, Nwaiwu, Lovik, Pina, Oulai, Bouchouari, Muçi, Augusto, Zubkov, Onuachu. Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Hamza, Arda, Fıratcan, Diabate, Samet, Ensar Kemaloğlu, Erk Arda, Göktan, Ayaz.
Anadolu Ajansı
