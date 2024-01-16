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Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler belli oldu

Türkiye Kupası'nda yarın ve perşembe günü yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın ve 18 Ocak Perşembe günü yapılacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Kurulundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Türkmen
13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar
15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK: Emre Kargın
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: Feridun Daldaş
21.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Çağdaş Altay

18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi
15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Trabzonspor-Manisa FK: Turgut Doman
21.00 Galatasaray-Ümraniyespor: Burak Pakkan

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