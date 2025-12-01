Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi tarihi belli oldu

01.12.2025 17:32

Anadolu Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık'ta yapılacak.

Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yapılacak.
 

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
 

Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.