Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi tarihi belli oldu
01.12.2025 17:32
Anadolu Ajansı
AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık'ta yapılacak.
Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.