Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor, Trabzonspor sahaya çıkıyor

17.12.2025 11:05

Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor, Trabzonspor sahaya çıkıyor
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor. 4 haftalık mücadelenin açılış gününde Trabzonspor sahaya çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolundaki ilk maçlar bugün oynanacak. 

 

Grup aşamasının açılış gününde üç maç var.

 

A Grubu'nda saat 15'te Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşılaşacak.
 

C Grubu'nda saat 18'de Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü maçı var.
 

A Grubu'nda saat 20:30'da Trabzonspor ile Alanyaspor karşılaşacak.

DERBİ OYNANACAK

 

Açılış haftasında Galatasaray yarın A Grubu'nda Başakşehir'i konuk edecek.

 

İlk haftayı bay geçen C Grubu'ndaki Fenerbahçe ile Beşiktaş ise gelecek hafta Kadıköy'de karşılaşacak.

 

Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran son takım, geçen sezon finalde Trabzonspor'u Galatasaray olmuştu.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEKLER

6'şarlı takımlardan oluşan 3 grupta, takımlar 4'er maç yapacak.

 

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü,, çeyrek final bileti alacak.

 

Resmi Kurum