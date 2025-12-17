Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor, Trabzonspor sahaya çıkıyor
17.12.2025 11:05
NTV - Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor. 4 haftalık mücadelenin açılış gününde Trabzonspor sahaya çıkacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolundaki ilk maçlar bugün oynanacak.
Grup aşamasının açılış gününde üç maç var.
A Grubu'nda saat 15'te Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşılaşacak.
C Grubu'nda saat 18'de Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü maçı var.
A Grubu'nda saat 20:30'da Trabzonspor ile Alanyaspor karşılaşacak.
DERBİ OYNANACAK
Açılış haftasında Galatasaray yarın A Grubu'nda Başakşehir'i konuk edecek.
İlk haftayı bay geçen C Grubu'ndaki Fenerbahçe ile Beşiktaş ise gelecek hafta Kadıköy'de karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran son takım, geçen sezon finalde Trabzonspor'u Galatasaray olmuştu.
ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEKLER
6'şarlı takımlardan oluşan 3 grupta, takımlar 4'er maç yapacak.
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü,, çeyrek final bileti alacak.