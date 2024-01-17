Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur bugün oynanacak maçlarla devam edecek.



Türkiye Kupası'nda günün programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



13.00: Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Türkmen



13.00: RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar



15.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Emre Kargın



17.00: Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu



19.00: Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: Feridun Daldaş



21.00: Fenerbahçe-Adanaspor: Çağdaş Altay

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