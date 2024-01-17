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Türkiye Kupası'nda günün programı

Türkiye Kupası'nda 5. tur oynanacak maçlarla devam edecek. İşte günün programı...

Türkiye Kupası'nda günün programı

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'nda 5. tur bugün oynanacak maçlarla devam edecek.

Türkiye Kupası'nda günün programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

13.00: Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Türkmen

13.00: RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar

15.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Emre Kargın

17.00: Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu

19.00: Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: Feridun Daldaş

21.00: Fenerbahçe-Adanaspor: Çağdaş Altay

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