Türkiye Kupası'nda kura günü, işte gruplara katılacak takımlar ve torbaları
05.12.2025 10:21
AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması kuralı bugün çekilecek. İşte grup aşamasında mücadele edecek takımlar...
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında rakiplerini eleyen 25 takım gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.
Kupanın 4. turunda rakiplerini saf dışı bırakan TÜMOSAN Konyaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sipay Bodrum FK, Aliağa Futbol, ikas Eyüpspor, İstanbulspor, Erzurumspor FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beyoğlu Yeni Çarşı, Trabzonspor, Gaziantep FK, Boluspor, Fethiyespor, Alagöz Holding Iğdır FK, Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor adını gruplara yazdırdı.
5 TAKIM DOĞRURAN KATILIYOR
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor da doğrudan grup aşamasında yer alacak.
Kupada toplam 24 takımın katılacağı grup müsabakalarının kura çekimi, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
TAKIMLARIN TORBALARI
1. TORBA
-Galatasaray
-Fenerbahçe
-Samsunspor
-Beşiktaş
-Başakşehir
-Eyüpspor
2. TORBA
-Trabzonspor
-Rizespor
-Konyaspor
-Alanyaspor
-Gaziantep FK
-Antalyaspor
3. TORBA
-Kocaelispor
-Gençlerbirliği
-Karagümrük
-Bodrumspor
-İstanbulspor
-Erzurumspor
4. TORBA
-Boluspor
-Iğdır FK
-Keçiörengücü
-Beyoğlu Yeniçarşı FK
-Fethiyespor
-Aliağa FK