Türkiye Kupası'nda kura heyecanı. İşte çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

Türkiye Kupası'nda gruplarını ilk sırada tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor'a ek olarak en iyi grup ikincisi olan Konyaspor, kuraya seri başı olarak katıldı.

Alanyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Trabzonspor ise kurada seri başı olmayan takımlar arasında yer aldı. Kupa formatı gereği aynı grupta yer alan takımlar çeyrek finalde eşleşmedi.

Türkiye Kupası'ndaki kura çekiminin ardından çeyrek final eşleşmeleri:

Beşiktaş - Alanyaspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray-Gençlerbirliği

Samsunspor-Trabzonspor

Yarı final eşleşmeleri:

Galatasaray-Gençlerbirliği'nin galibi Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmasının galibiyle yarı final oynayacak. (Galatasaray-Gençlerbirliği / Samsunspor-Trabzonspor)

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor galibi Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. (Beşiktaş-Alanyaspor / Konyaspor-Fenerbahçe)

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇ TARİHLERİ

Çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan'da oynanacak. Yarı final maçları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final ise 24 Mayıs tarihinde yapılacak. Finalin oynanacağı stadyum daha sonra ilan edilecek.

“KUPADAKİ MAÇ TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR”

Ancak TFF, kupadaki maç takviminde değişiklik yapılabileceğini duyurmuştu. Federasyondan daha önce yapılan açıklamada, “UEFA Avrupa Kupalarında mücadele eden takımlarımızın Son 16 Turuna yükselmeleri ve buna bağlı olarak Trendyol Süper Ligin 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakaları ve takımlarımızın UEFA Avrupa Kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihleri yeniden değerlendirilecektir.” denilmişti.

