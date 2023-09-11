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Türkiye Kupası'nda maç tarihleri belli oldu

2023-2024 sezonu Türkiye Kupası’nda maç tarihleri ve kulüplerin turlara göre katılım durumları belli oldu. 17 Eylül 2023 tarihinde ön eleme turu ile başlayacak Türkiye Kupası, 29 Şubat 2023 tarihinde yapılacak çeyrek final karşılaşmaları ile devam edecek. Yarı final ve final tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

Türkiye Kupası'nda maç tarihleri belli oldu

'nda yarı final ve final dışındaki maçların tarihleri belli oldu.

Türkiye Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül Pazar günü ön eleme turu maçlarıyla başlayacak organizasyonda 1. eleme turu karşılaşmaları, 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kupada 11, 12 ve 13 Ekim tarihlerinde 2. eleme turu, 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım'da ise 3. eleme turu maçları yapılacak.

Organizasyonda, 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak 4. eleme turu müsabakalarının ardından Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerindeki 5. eleme turu karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

Son 16 turunun 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanmasının ardından 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde çeyrek final müsabakaları yapılacak.

Türkiye Kupası'nda maç tarihleri belli oldu - 1

YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Organizasyonda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

Öte yandan 2022-2023 Süper Lig sezonunu ilk 4 sırada tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, Türkiye Kupası'na 5’inci turdan itibaren katılacak.

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