Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler belli oldu

12.01.2026 15:29

Anadolu Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

 Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 14-15 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, 2. haftadaki 8 müsabakada görev yapacak hakemler şöyle:
 

14 Ocak Çarşamba:
 

Aliağa Futbol-Samsunspor: Melih Aldemir

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu

İstanbulspor-Trabzonspor: Burak Demirkıran

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe: Turgut Doman
 

15 Ocak Perşembe:
 

Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: Ömer Faruk Gültekin

ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Fatih Tokail

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yusuf Adnan Kendirciler

Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy