Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
13.00 Bursa Nilüferspor-MKE Ankaragücü: Yunus Dursun
13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969: Kaan Kara
13.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor: Hasan Avcı
13.30 Alanya 1221-Adıyaman FK: Tayfun Sarı
13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor: Osman Köksaldı
15.00 Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevnespor: Reşat Onur Coşkunses
17.30 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yiğit Arslan
20.30 Adanaspor-Çorluspor 1947: Adem Cinek
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