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Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Kupası son 16 turunun hakemleri açıklandı. Tek maç eleme usulü üzerinden oynanacak karşılaşmalarda kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu

son 16 turu mücadelesi yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlıyor.

Tek maç eleme usulü üzerinden oynanacak mücadelelerde kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Türkiye Kupası son 16 turundaki karşılaşmaları yönetecek hakemler ise şöyle;

Şubat Salı;

Fatih Karagümrük - Samsunspor | Burak Pakkan

MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor | Abdullah Buğra Taşkınsoy

Galatasaray - Bandırmaspor | Muhammet Ali Metoğlu

7 Şubat Çarşamba;

Sivasspor - Konyaspor | Atilla Karaoğlan

Başakşehir - Hatayspor | Bahattin Şimşek

Gaziantep - Fenerbahçe | Burak Şeker

8 Şubat Perşembe;

Gençlerbirliği - Trabzonspor | Mert Güzenge

Antalyaspor - Beşiktaş | Ümit Öztürk

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