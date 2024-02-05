Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesi yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlıyor.
Tek maç eleme usulü üzerinden oynanacak mücadelelerde kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.
Türkiye Kupası son 16 turundaki karşılaşmaları yönetecek hakemler ise şöyle;
6 Şubat Salı;
Fatih Karagümrük - Samsunspor | Burak Pakkan
MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor | Abdullah Buğra Taşkınsoy
Galatasaray - Bandırmaspor | Muhammet Ali Metoğlu
7 Şubat Çarşamba;
Sivasspor - Konyaspor | Atilla Karaoğlan
Başakşehir - Hatayspor | Bahattin Şimşek
Gaziantep - Fenerbahçe | Burak Şeker
8 Şubat Perşembe;
Gençlerbirliği - Trabzonspor | Mert Güzenge
Antalyaspor - Beşiktaş | Ümit Öztürk
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