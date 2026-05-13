Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı. Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı
13.05.2026 19:41
Son Güncelleme: 13.05.2026 20:04
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya...
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşıyor.
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı kazanan takım, finalde Konyaspor'un rakibi olacak.
Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine getiremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale yükselmenin mücadelesini verecek.
Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN 9. YARI FİNALİ
Türkiye Kupası tarihinde daha önce 8 kez yarı final oynayan Gençlerbirliği, bu eşleşmelerin 5'inde finale yükselirken, 3 kez organizasyona bu turda veda etti.