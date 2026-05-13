Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı. Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı

DİYADİN: "ROTASYONUN ROTASYONU OLMAK ZORUNDA"

Gençlerbilriği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "Hem kupa hem de ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Böyle bir durumda da 5 tane oyuncumuz sakatlıklarla sezonu kapattı, bizimle birlikte değil. 3 oyuncumuz da iğneyle oynuyor. Bugün açıkçası rotasyonun rotasyonu bir kadro ile çıkmak zorundayız. Hafta sonuna odaklanacağız. Yetenekli ve genç oyuncularımız var. Onlar için de güzel bir sınav olacak. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Hayırlısı olur inşallah."