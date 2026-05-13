Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı. Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı

13.05.2026 19:41

Son Güncelleme: 13.05.2026 20:04

Anadolu Ajansı
Selim Başeğmezer
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşıyor.

 

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

 

Karşılaşmayı kazanan takım, finalde Konyaspor'un rakibi olacak.

20:04
TEKKE: "FİNALİ İSTİYORUZ"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Trabzonspor olarak kupayı çok istiyoruz. Buraya kadar geldik. Kazanarak finale çıkmak istiyoruz."
IHA
19:57
AUGUSTO: "SON VİRAJDAYIZ"
Trabzonsporlu Felipe Augusto: "Çok önemli bir maç bizim için. Çok iyi bir sezonu tamamlamak üzereyiz. Ligde iyi bir yerde gittiğimizi düşünüyorum, kupa da çok önemli. Final öncesi son virajdayız. Umarım iyi bir galibiyetle birlikte finale devam edeceğiz."
DHA
19:48
DİYADİN: "ROTASYONUN ROTASYONU OLMAK ZORUNDA"
Gençlerbilriği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "Hem kupa hem de ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Böyle bir durumda da 5 tane oyuncumuz sakatlıklarla sezonu kapattı, bizimle birlikte değil. 3 oyuncumuz da iğneyle oynuyor. Bugün açıkçası rotasyonun rotasyonu bir kadro ile çıkmak zorundayız. Hafta sonuna odaklanacağız. Yetenekli ve genç oyuncularımız var. Onlar için de güzel bir sınav olacak. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Hayırlısı olur inşallah."
Resmi Kurum
19:39
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Salih, Nwaiwu, Lovik, Pina, Oulai, Bouchouari, Muçi, Augusto, Zubkov, Onuachu. Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Hamza, Arda, Fıratcan, Diabate, Samet, Ensar Kemaloğlu, Erk Arda, Göktan, Ayaz.
Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine getiremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale yükselmenin mücadelesini verecek.

 

Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

 

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN 9. YARI FİNALİ

 

Türkiye Kupası tarihinde daha önce 8 kez yarı final oynayan Gençlerbirliği, bu eşleşmelerin 5'inde finale yükselirken, 3 kez organizasyona bu turda veda etti.

