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Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının takvimi açıklandı

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının takvimi belli oldu. İşte ayrıntılar ve maç programı...

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının takvimi açıklandı

yarı final müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Yarı final müsabakaları 22 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

MAÇ TAKVİMİ

Konyaspor - Galatasaray

22 Nisan Salı 

Saat 20.30

Trabzonspor - Göztepe

24 Nisan Perşembe

Saat 20.30

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının takvimi açıklandı - 1
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