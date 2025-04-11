Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının takvimi açıklandı
Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının takvimi belli oldu. İşte ayrıntılar ve maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarına ilişkin program açıklandı.
Yarı final müsabakaları 22 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.
MAÇ TAKVİMİ
Konyaspor - Galatasaray
22 Nisan Salı
Saat 20.30
Trabzonspor - Göztepe
24 Nisan Perşembe
Saat 20.30
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