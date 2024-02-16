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Türkiye Kupası'nın çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final programı açıklandı

Türkiye Kupası'nın çeyrek final programı açıklandı

'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

Türkiye Kupası'nın çeyrek final programı açıklandı - 1
Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta programları açıklandı

Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta programları açıklandı

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