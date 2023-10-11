Türkiye-Letonya maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda ilk olarak Hırvatistan ile sonrasında ise Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye-Letonya maçı hakkında bilgiler...



TÜRKİYE-LETONYA MAÇI NE ZAMAN?



A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.



Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.



MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU



A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Rayyan Baniya (Trabzonspor), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)



Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)



Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray).

