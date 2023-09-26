Türkiye-Letonya maçı ne zaman? Milli maç için geri sayım

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Şimdi ise Hırvatistan ve Letonya ile yapılacak maçlar bekleniyor. İşte, Türkiye-Letonya milli maç tarihi...



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?



A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.



Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.



MİLLİ MAÇ BİLET SATIŞI



Öte yandan, karşılaşmanın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için 9 Ekim Pazartesi günü yapılacak.



Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.



Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacak.



