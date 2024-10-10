Türkiye-Letonya Ümit Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında Letonya ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye-Letonya hakkında bilgiler...



ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye-Letonya maçı, 11 Ekim Cuma günü yapılacak.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakada, Kazakistan Futbol Federasyonundan Daniyar Sakhi düdük çalacak.



Müsabaka, A Spor'da canlı olarak ekranlara gelecek.



TURNUVA HAKKINDA



Dokuz eleme grubunda liderler ve en iyi 3 grup ikincisi direkt Slovakya'da yapılacak finallere kalacak. Diğer 6 grup ikincisi ise final etabına gidecek son 3 takımın belirleneceği play-off etabı oynayacak.



A Grubu'ndaki son 2 maçı öncesi ikinci sıradaki İrlanda Cumhuriyeti ile arasında 7 puan fark bulunan Türkiye, finallere kalma şansını yitirmiş durumda.