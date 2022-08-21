"Türkiye liginin şampiyon takımına 5 gol attık, biraz ağır bir skor oldu"

Alfons Groenendijk, karşılaşma sonrası yayıncı beIN Sports'a galibiyeti değerlendirmeden önce "Mardin ve Gaziantep'te yaşanan kaza haberiyle sözlerime başlamak istiyorum. Bu kaza haberini öğrendikten sonra bizde de moral bozukluğu oldu. Futboldan çok daha önemli unsurlar vardır" dedi.



Maçla ilgili olarak da, "Bu akşam için söyleyebileceğimiz tek bir söz bizim için inanılmazdı. Bu galibiyeti tüm Antalyaspor camiasına ve bugün yaşanan acı kazada hayatını kaybeden Türk vatandaşlara armağan ediyorum" diye konuştu.



İkinci yarıyı değerlendiren Groenendijk, "Devre arasında takım motivasyonunda Nuri Şahin hocamız sahaya çıkıp kendimize inanmamız gerektiğini ve rakipten korkmamamız gerektiğini anlattı. Rakibimizin üstüne gitmemiz ve skor üretmemiz gerektiğini söyledi. Dürüst olmak gerekirse Trabzonspor'un harika futbolcuları var. Devre arasında bizi tereddütte bırakan bir golle girdik. İkinci yarıda oyunu tutmaya çalıştık. 2-2'den sonra işin rengi biraz değişti. Ancak nakavttan dönen boksör edasıyla rakibini yere seren Antalyaspor vardı. 5-2 gibi unutulmaz bir başarı öyküsüne imza attık. Gökdeniz Bayrakdar'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Sonradan oyuna girip oyunu değiştirdi. çok yetenekli bir oyuncu. Son şampiyon karşısında beş gollü bir galibiyet yaşatmak önemli. Trabzonspor'a Kopenhag karşısında bol şans diliyorum. Türkiye için Şampiyonlar Ligi adına çok önemli bir akşam olacak." ifadelerini kullandı.



Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarında hayatlarına kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başladı.



Trabzonsporlu oyuncular, maç sonunda üzüntü yaşadı.

Kendileri için inanılmaz bir maç olduğunu belirten Groenendijk, maça hazırlanırken idmanlarda yaşanan sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de değişikliklere gittiklerini dile getirdi.



Maç başladıktan sonra skor avantajını aldıklarını ama Fedor Kudryashov ve Ndao'unun sakatlanmasıyla biraz daha zorlayıcı bir maç oynadıklarını anlatan Groenendijk, "Türkiye liginin geçen sezonki şampiyon takımına 5 gol attık. Biraz ağır bir skor oldu. Trabzonspor, bu ligin önemli bir kulübüdür. Hafta içi şampiyonlar ligi maçında başarılar diliyorum. Bu gece kutlama yapıp, yarın antrenmanlara başlayacağız" dedi.



Karşılaşmanın 45+5. dakikasında yedikleri golle devre arasına önde girdiklerini vurgulayan Groenendijk, "Ama son dakika morallerimizi biraz bozmuştu. İkinci yarı rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk ve öylede oldu. Biz de skoru korumak adına hamleler ve değişiklikler yaptık. Ancak 2. golü de kalemizde gördük. Taraftarlarımız birinci dakikadan 90'ncı dakikaya kadar takıma hakikaten 12. adam gibi destek oldular. Bunun sayesinde inanılmaz bir geri dönüş yaptık. Üçüncü gol, ofansif geçişle bulduğumuz bir goldü. Bundan dakikalar sonra Boffin'in yaptığı inanılmaz kurtarışla aslında bu galibiyeti perçinlemiş olduk. Bundan sonra gelen iki golle maçın skorunu tayin ettik." diye konuştu.



"ÜÇ KEZ BU BAŞARI TEKRARLANIYORSA KENDİ AÇIMIZDAN BİR İSTİKRARDIR"



Groenendijk, Trabzonspor'a son 3 maçta mağlup olmadıklarının hatırlatılması üzerine, bunun farkında olduklarını dile getirdi.



Zorlu bir rakip olduklarını Trabzonspor'a kabul ettirdikleri düşüncesinde olduğunu belirten Groenendijk, şunları kaydetti:



"Onların işini zorlaştıracak şekilde hazırlanıyoruz. Geçen sezon da aynı şekilde bunu yaptık. Sürprizler, planlar hazırlıyoruz. Bu planlar genellikle onlara karşı olan maçlarda. Ancak galibiyetler kendiliğinden gelmiyor. Sıkı çalışmayla, tüm oyuncu grubu olsun, teknik heyet olsun birlikte iyi çalışmasından geliyor. O yüzden herkesi tekrar tebrik ediyorum. Üç kez bu başarı tekrarlanıyorsa kendi açımızdan bir istikrardır. Onlar açısından da zorlu bir rakip olmamızdandır."