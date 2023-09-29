Türkiye liglerinde haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonu futbolda haftanın tüm karşılaşmalarının programını yayınladı.

Yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:



SÜPER LİG



Bugün:



20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)



Yarın:



13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)



16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)



19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)



1 Ekim Pazar:



13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)



19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)



2 Ekim Pazartesi:



20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)



Trendyol 1. Lig

Bugün:



20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



Yarın:



13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)



16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)



19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)



1 Ekim Pazar:



13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)



13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)



19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)



2 Ekim Pazartesi:



20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)

