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Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg'u sahasında konuk edecek. Ay-yıldızlılar, Çorum'da oynanan maçta rakibini yenmesi halinde B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Futbolseverler ise maça dair ayrıntılara odaklandı. Peki, Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Takımının UEFA Uluslar C Ligi'ndeki mücadelesi devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, grubundaki dördüncü maçında Lüksemburg'u ağırlayacak. İşte, Türkiye-Lüksemburg maçı hakkında bilgiler...

SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 4. hafta maçında bu akşam Çorum'da Lüksemburg ile karşılaşıyor.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanıyor.

MİLLİ TAKIMIN GRUPTAKİ DURUMU

Milli takım, dört takımın mücadele ettiği 2. Grup'ta oynadığı ilk üç maçta sırasıyla Gürcistan'ı 3-0, Litvanya'yı 2-0 ve Lüksemburg'u 4-0 mağlup etti. Türkiye grupta 9 puanla zirvede yer alıyor.

Lüksemburg ise bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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