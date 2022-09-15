Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye A Milli Takımımız, Lüksemburg'u ağırlayacak. UEFA Uluslar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansını sürdürmek isteyen Türkiye, 22 Eylül Perşembe akşamı Lüksemburg'u yenmek için sahada olacak. Peki, Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MAÇIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI



A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü sahasında Lüksemburg ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletleri "www.passo.com.tr" ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek.



Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler konusunda sorumluluk kabul edilmeyecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.



Milli maçın bilet fiyatları kale arkası tribünler için 50, doğu ve batı tribünler için ise 100 lira olarak belirlendi.

TÜRKİYE-LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.