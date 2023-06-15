Türkiye-Macaristan basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Kadın Basketbol Takımı parkeye çıkıyor

Türkiye-Macaristan basketbol milli maçı için nefesler tutuldu. Öte yandn Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Sırbistan ile mücadele edecek. İşte, Türkiye-Macaristan basketbol milli maçı hakkıknda bilgiler...



A Milli Kadın Basketbol Takımı 16 Haziran'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanacak müsabaka, (TSİ) 13.15'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.



TURNUVANIN FORMATI



Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda toplam 16 takım, dörderli şekilde 4 grupta mücadele ediyor.



Maçların ardından grubunu lider tamamlayan takımlar, doğrudan çeyrek finale kalacak. Grup ikincileri ile üçüncüleri ise 19 ve 20 Haziran tarihlerinde çapraz eşleşmeyle birbiriyle karşılaşacak ve kazanan taraflar, son 8 takım arasına adını yazdıracak.



Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçları 22 Haziran'da, yarı finaller ise 24 Haziran'da yapılacak. Şampiyona, 25 Haziran'daki final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlanacak.



