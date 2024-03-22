Türkiye, Macaristan karşısında

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde başarılı bir dönemi geride bırakan A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası’na odaklandı.
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Türkiye, Macaristan’a konuk oluyor.
İLK 11'LER
Macaristan maça Gulasci, Balogh, Lang, Szalai, Nego, Nagy, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga 11'iyle çıktı.
Türkiye ise mücadeleye Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız 11'iyle başladı.
SALI GÜNÜ RAKİP AVUSTURYA
A Mili Takım Macaristan karşılaşmasının ardından Avusturya mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. A Milli Takım Avusturya karşılaşmasının hazırlıklarını 3 gün kamp yapacağı Macaristan’da gerçekleştirecek. Avusturya - Türkiye hazırlık karşılaşması 26 Mart Salı günü oynanacak.
A Milli Futbol Takımı son resmi maçına EURO 2024 elemeleri kapsamında oynadığı Galler maçıyla çıkmıştı. EURO 2024 elemelerinde D Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak grubunu 17 puanla lider tamamlamıştı.
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