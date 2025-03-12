Türkiye - Macaristan maçı bilet fiyatları: Uluslar Ligi Play-Off Türkiye Macaristan Milli maç bileti satışa çıktı mı, ne kadar?
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu aşamasında Macaristan ile karşılaşıyor. Millilerin maç biletleri ise satışa sunuldu. Loca bileti almak isteyen taraftarlara başvuru önceliğine göre bilet satışı yapılacak. Türkiye - Macaristan Milli maç bileti ne kadar?
A Milli Takım, Macaristan ile kendi evinde karşı karşıya geliyor. Rams Park'ta gerçekleşecek Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı için en düşük bilet fiyatı bin TL'den başlıyor. İşte, Milli maç bilet fiyatları...
TÜRKİYE - MACARİSTAN MİLLİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
A Millilerin Macaristan karşısında çıkacağı Uluslar Ligi Play-Off turu mücadelesi 20 Mart Perşembe günü gerçekleşecek. Maçın biletleri ise Passo üzerinden satışa çıktı.
MİLLİ MAÇ BİLET FİYATLARI
Türkiye - Macaristan maçının bilet fiyatları şöyle:
1. kategori 2.750 TL
2. kategori 2.000 TL
3. kategori 1.750 TL
4. kategori 1.500 TL
5. kategori 1.250 TL
6. kategori 1.000 TL
Milli maç keyfi için spor severler biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulamasından satın alabiliyor. Öte yanda loca seçeneğini değerlendirmek isteyenlerin ise 14 Mart Cuma gününe kadar maille başvuru yapmaları gerekiyor.
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