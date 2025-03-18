Türkiye-Macaristan maçının hakemi açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Kruzliak'ın yardımcıları Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak.

DÖRDÜNCÜ HAKEM, VAR VE AVAR



Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Peter Kralovic yapacak.



Mücadelede Michal Ocenas VAR, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak.

Kruzliak geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde Inter-Feyenord mücadelesini yönetmişti ve 3 kez penaltı noktasını göstermiş birini değiştirmek zorunda kalmıştı.