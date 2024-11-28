Türkiye - Macaristan maçının stadyumu belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maçında Macaristan ile karşılaşacağı müsabakanın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağını açıkladı. Böylelikle ay-yıldızlılar üç yıllık aranın ardından İstanbul'daki bir stadyumda mücadele edecek.
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi Play-Off mücadelesi ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NEREDE, HANGİ STADYUMDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?
TFF'den yapılan açıklamaya göre, kritik mücadele 20 Mart Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.
A Milli Takım, üç yıllık bir aranın ardından yeniden İstanbul'da bulunan bir stadyumda mücadele edecek.
TFF'den yapılan duyuru şu şekilde:
"A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.
Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak."
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