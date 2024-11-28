Türkiye - Macaristan maçının stadyumu belli oldu

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi Play-Off mücadelesi ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NEREDE, HANGİ STADYUMDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kritik mücadele 20 Mart Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.



A Milli Takım, üç yıllık bir aranın ardından yeniden İstanbul'da bulunan bir stadyumda mücadele edecek.

TFF'den yapılan duyuru şu şekilde:

"A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.



Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.



Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak."