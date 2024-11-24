Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ın rakibi oldu. Futbolseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Türkiye-Macaristan milli maçı hakkında bilgiler...



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?



Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek.



Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.



MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?



A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.



Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

