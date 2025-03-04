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Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli Takım zafer için sahada

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında sahasında Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Rövanş usulüne göre çift maç sistemiyle oynanacak karşılaşmanın ilkini kazanmak isteyen Türkiye mutlak galibiyet için Macaristan ile mücadele edecek. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli Takım zafer için sahada

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı taraftarı önünde 'ı yenmek için sahaya çıkacak. Çift maçlı sisteme göre rövanşı da oynanacak olan mücadeleyi Türkiye kazanmak ve rövanş öncesinde avantajlı durumda olmak istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında Türkiye, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile karşılaşacak.

Milli maçın TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli Takım zafer için sahada - 1

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

'da oynanacak olan rövanş maçı ise 23 Mart 2025 saat 20.00'da başlayacak.

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