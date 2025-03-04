Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli Takım zafer için sahada
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında sahasında Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Rövanş usulüne göre çift maç sistemiyle oynanacak karşılaşmanın ilkini kazanmak isteyen Türkiye mutlak galibiyet için Macaristan ile mücadele edecek. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı taraftarı önünde Macaristan'ı yenmek için sahaya çıkacak. Çift maçlı sisteme göre rövanşı da oynanacak olan mücadeleyi Türkiye kazanmak ve rövanş öncesinde avantajlı durumda olmak istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında Türkiye, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile karşılaşacak.
Milli maçın TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Macaristan'da oynanacak olan rövanş maçı ise 23 Mart 2025 saat 20.00'da başlayacak.
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