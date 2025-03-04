Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli Takım zafer için sahada

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı taraftarı önünde Macaristan'ı yenmek için sahaya çıkacak. Çift maçlı sisteme göre rövanşı da oynanacak olan mücadeleyi Türkiye kazanmak ve rövanş öncesinde avantajlı durumda olmak istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta?



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?



UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında Türkiye, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile karşılaşacak.



Milli maçın TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

