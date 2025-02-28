Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynayacağı müsabakanın tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Milli Takımın ilk mücadelesi İstanbul'daki Rams Park'ta yapılacak. Milliler, rövanş için ise Macaristan'a gidecek. İşte, Türkiye-Macaristan maçı hakkında bilgiler...



TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye-Macaristan arasında oynanacak ilk maç, 20 Mart 2025’te Türkiye’nin ev sahipliğinde saat 20:00'da başlayacak.



Milli maçın TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.



MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?



A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.



Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.