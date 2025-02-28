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Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Macaristan milli maçına geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabakasına dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda ile oynayacağı müsabakanın tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Milli Takımın ilk mücadelesi İstanbul'daki Rams Park'ta yapılacak. Milliler, rövanş için ise Macaristan'a gidecek. İşte, Türkiye-Macaristan maçı hakkında bilgiler...

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Macaristan arasında oynanacak ilk maç, 20 Mart 2025’te Türkiye’nin ev sahipliğinde saat 20:00'da başlayacak.

Milli maçın TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

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