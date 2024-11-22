Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman? Uluslar A Ligi için play-off heyecanı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde A/B play-off turunda eşleşmeler belli oldu.



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?



Milli takım, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek. Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.



PLAY-OFF MAÇLARI BELLİ OLDU



A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:



Türkiye-Macaristan



Ukrayna-Belçika



Avusturya-Sırbistan



Yunanistan-İskoçya