Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman? Uluslar A Ligi için play-off heyecanı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi sonrasında Macaristan ile A Ligi'ne yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Milli Takım, A Ligi için Macaristan karşısında mutlak galibiyet arayacak. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde A/B play-off turunda eşleşmeler belli oldu.
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Milli takım, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek. Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.
PLAY-OFF MAÇLARI BELLİ OLDU
A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:
Türkiye-Macaristan
Ukrayna-Belçika
Avusturya-Sırbistan
Yunanistan-İskoçya
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