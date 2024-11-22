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Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman? Uluslar A Ligi için play-off heyecanı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi sonrasında Macaristan ile A Ligi'ne yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Milli Takım, A Ligi için Macaristan karşısında mutlak galibiyet arayacak. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman?

Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman? Uluslar A Ligi için play-off heyecanı

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda ile eşleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde A/B play-off turunda eşleşmeler belli oldu.

MİLLİ NE ZAMAN?

Milli takım, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek. Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.

PLAY-OFF MAÇLARI BELLİ OLDU

A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:

Türkiye-Macaristan

Ukrayna-Belçika

Avusturya-Sırbistan

Yunanistan-İskoçya

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