Türkiye macerası iki yıl sürdü, ayrılır ayrılmaz yeni takımına imza attı

Beşiktaş'la yollarını ayıran Gabriel Paulista'nın yeni takımı belli oldu.



35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Paulista, ülkesinde Corinthians forması giyecek.



Kulübün resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Paulista, takımın yeni stoperi oldu ve 2027 yılının sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza attı." denildi.



Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.



Siyah beyazlılar daha önce Necip Uysal ve Mert Günok'la da yollarını ayırma kararı almıştı. Günok, Fenerbahçe'ye imza atmıştı.