Türkiye maçı öncesi İspanya'da Lamine Yamal krizinin perde arkası ve "Savaşın son perdesi" yorumu

UYGULANAN TEDAVİ

Schilders'ın iğne ve elektrik uyarıları kullanarak minimal invaziv bir tedavi şekli uyguladığı ve yöntemin sakatlığı ortadan kaldırmasa da ağrıyı bir süreliğine hafifletmeye yardımcı olduğu yazıldı.

Yamal'ın yaşadığı pubis sakatlığında; etkilenen sinir dokularına ultrason ya da röntgen aracılığıyla ince bir iğnenin sokularak tedavinin sürdürüldüğü ve iğnenin hedeflenen yere ulaştığında ağrıyı ileten sinirleri etki altına alan bir elektriksel uyarı yaydığı ifade edildi.

7-10 GÜN DİNLENMESİ GEREK

Bu yöntemin, uygulandığı kişiye etki etmesi için 7-10 aralığında bir dinlenme süreci geçirmesi ve rehabilitasyondan geçmesi gerektiği anlatıldı.