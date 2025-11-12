Türkiye maçı öncesi İspanya'da Lamine Yamal krizinin perde arkası ve "Savaşın son perdesi" yorumu
İspanya Milli Takımı'nda Gürcistan ve Türkiye ile oynayacağı maçlar öncesi Lamine Yamal krizi yaşanıyor.
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yer alan İspanya, Gürcistan ve A Milli Takım ile oynayacağı maçlar öncesi Lamine Yamal kriziyle karşı karşıya...
Aday kadroya davet edilen ancak Gürcistan ve Türkiye maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklanan 18 yaşındaki futbolcunun durumu İspanya'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
ŞAŞKINLIK YARATAN OLAY
İspanya Futbol Federasyonu, Yamal'ın pubis bölgesindeki sakatlığı nedeniyle gerçekleştirilen tedavi prosedürünün haberini geç almasının ardından büyük şaşkınlık yaşadı.
Lamine Yamal, İspanya Milli Takımı formasıyla A Milli Takım'a karşı ilk 11'de forma giymişti.
DE LA FUENTE: “NORMAL BİR DURUM DEĞİL”
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente ise konuya ilişkin "Federasyonun kontrolü dışında gerçekleşen bazı durumlar var. Ne yazık ki bu oldu, kabul etmeliyiz. Daha önce böylesi bir durumla hiç karşılaşmadım. Bunun normal bir durum olduğunu düşünmüyorum, hepimiz şaşkınız. Henüz yeni bir bilgi edinmedik, hiçbir ayrıntıya hakim değiliz. Üstelik bu durum oyuncu sağlığıyla ilgili olduğu için şaşkınlığımız artarak devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente.
KRİZİN PERDE ARKASI
İspanya basınından El Espanol, yaşananların perde arkasını anlattı ve Lamine Yamal'ın son durumunu açıkladı.
FEDERASYONA HABER VERİLMEDİ
Haberde İspanya Milli Takımı kampının başladığı gün, Yamal'ın Barselona şehrinde tedavi gördüğü ve federasyona herhangi bir haber verilmediği belirtildi.
“SAVAŞIN SON PERDESİ”
İspanya Futbol Federasyonu ve Barcelona arasında "savaş" olarak tabir edilen bu durumun son perdesinin böyle patlak verdiği vurgulandı.
BELÇİKALI DOKTORA EMANET EDİLDİ
Barcelona'nın, Lamine Yamal'ı Belçikalı doktor Ernest Schilders'a emanet ettiği ve oyuncunun tedavisinden bu ismin sorumlu olacağı aktarıldı.
İspanya'dan Lamine Yamal ve A Milli Takım'dan Arda Güler arasında yaşanan gerginlik.
UYGULANAN TEDAVİ
Schilders'ın iğne ve elektrik uyarıları kullanarak minimal invaziv bir tedavi şekli uyguladığı ve yöntemin sakatlığı ortadan kaldırmasa da ağrıyı bir süreliğine hafifletmeye yardımcı olduğu yazıldı.
Yamal'ın yaşadığı pubis sakatlığında; etkilenen sinir dokularına ultrason ya da röntgen aracılığıyla ince bir iğnenin sokularak tedavinin sürdürüldüğü ve iğnenin hedeflenen yere ulaştığında ağrıyı ileten sinirleri etki altına alan bir elektriksel uyarı yaydığı ifade edildi.
7-10 GÜN DİNLENMESİ GEREK
Bu yöntemin, uygulandığı kişiye etki etmesi için 7-10 aralığında bir dinlenme süreci geçirmesi ve rehabilitasyondan geçmesi gerektiği anlatıldı.
Lamine Yamal'ın Barcelona formasıyla attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Barcelona formasıyla 11 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.