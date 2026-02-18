Türkiye maçına günler kala Romanya'da kriz. Lucescu tedaviye alındı, hoca değişiyor
18.02.2026 16:35
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde karşılaşacağı Romanya'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Takım, Romanya ile kozlarını paylaşacak.
Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabaka, 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Milliler, kazanması halinde play-off finaline adını yazdıracak.
Türkiye'nin rakibi Romanya'da kritik maç öncesi teknik direktör Mircea Lucescu krizi yaşanıyor.
Deneyimli çalıştırıcının yakın çevresinde bulunan Giovanni Becali, sağlık sorunlarıyla uğraşan Lucescu için son durumu şöyle anlattı:
“LUCESCU YENİ BİR TEDAVİYE BAŞLADI”
"Lucescu'nun durumunun daha iyi olduğunu duydum. Yeni bir tedaviye başladı. Bazı önlemler almak istiyor. Muhtemelen ailesinden de evde kalması için baskı görüyor. Lucescu, hastaneye gittiğinde bu sağlık sorunu ortaya çıktı. Sadece bir-iki günlük bir soğuk algınlığı olsaydı sorun olmazdı. Mesajlarıma cevap verirken çok iyimserdi. İyileşmek ve en kısa sürede geri dönmek istiyor."
“BU ÇOK BÜYÜK BİR STRES”
"Stres konusunda bir karar verip, uzmandan görüş alması gerekiyor. Bu çok büyük bir stres! Dünya Kupası için play-off maçına çıkacak. Dünya Kupası'na katılmak onun hayali."
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu.
Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ise Mircea Lucescu ile ilgili kararın kısa sürede verileceğini açıkladı.
“SAĞLIK DURUMU DEĞİŞMEDİ”
Henüz bir karara varılmadığını söyleyen federasyon başkanı, "Bugün taburcu edilmeden önce Lucescu ile yeni bir görüşme yaptım. Sağlık durumu cuma gününe göre herhangi bir değişime uğramadı. Dolayısıyla aynı senaryodayız. Lucescu ikinci bir tıbbi görüş almak için yurt dışına gidiyor. Böylece 20 Şubat'a kadar mart ayındaki maçlarda milli takım yedek kulübesinde yer alma olasılığı hakkında bir karar verebileceğiz." dedi.
“İKİNCİ BİR DOKTOR GÖRÜŞÜ ALACAK”
Lucescu'nun sağlık durumu hakkında konuşan Burleanu, "Çok fazla ayrıntı veremem ama bugün Lucescu kendini çok iyi hissediyordu. Ancak yaşı, geçirdiği tüm bu tatsız tıbbi deneyim ve kendine olan güveninin artması göz önüne alındığında ikinci bir doktor görüşünün alması gerektiği söylendi." ifadelerini kullandı.
“20 ŞUBAT'A KADAR KESİN BİR KARAR VERECEĞİZ”
Burleanu, Romanya Milli Takımı'nın geleceğiyle ilgili ise "20 Şubat'a kadar kesin bir karar verebileceğimiz konusunda kendisiyle anlaştık. Bunun anlamı, Romanya Milli Takımı için bu çok önemli maçlara hazırlanmak üzere en uygun durumda olan bir teknik direktöre sahip olduğumuzdan emin olmaktır." şeklinde konuştu.