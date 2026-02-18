Türkiye maçına günler kala Romanya'da kriz. Lucescu tedaviye alındı, hoca değişiyor

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ise Mircea Lucescu ile ilgili kararın kısa sürede verileceğini açıkladı.

“SAĞLIK DURUMU DEĞİŞMEDİ”

Henüz bir karara varılmadığını söyleyen federasyon başkanı, "Bugün taburcu edilmeden önce Lucescu ile yeni bir görüşme yaptım. Sağlık durumu cuma gününe göre herhangi bir değişime uğramadı. Dolayısıyla aynı senaryodayız. Lucescu ikinci bir tıbbi görüş almak için yurt dışına gidiyor. Böylece 20 Şubat'a kadar mart ayındaki maçlarda milli takım yedek kulübesinde yer alma olasılığı hakkında bir karar verebileceğiz." dedi.

“İKİNCİ BİR DOKTOR GÖRÜŞÜ ALACAK”

Lucescu'nun sağlık durumu hakkında konuşan Burleanu, "Çok fazla ayrıntı veremem ama bugün Lucescu kendini çok iyi hissediyordu. Ancak yaşı, geçirdiği tüm bu tatsız tıbbi deneyim ve kendine olan güveninin artması göz önüne alındığında ikinci bir doktor görüşünün alması gerektiği söylendi." ifadelerini kullandı.

“20 ŞUBAT'A KADAR KESİN BİR KARAR VERECEĞİZ”

Burleanu, Romanya Milli Takımı'nın geleceğiyle ilgili ise "20 Şubat'a kadar kesin bir karar verebileceğimiz konusunda kendisiyle anlaştık. Bunun anlamı, Romanya Milli Takımı için bu çok önemli maçlara hazırlanmak üzere en uygun durumda olan bir teknik direktöre sahip olduğumuzdan emin olmaktır." şeklinde konuştu.