Türkiye-Meksika hazırlık maçı ne zaman? Milli takım ABD'de özel maç yapacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika ile mücadele edecek. İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de maça dair ayrıntıları araştırmaya başladı. İşte, Türkiye-Meksika hazırlık maçı tarihi...



MİLLİ TAKIMIN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?



A Milli Futbol Takımı, 10 Haziran'da Meksika ile ABD'de karşılaşacak.



Müsabaka, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda TSİ 03.30'da yapılacak.



İLK HAZIRLIK MAÇI HANGİ TAKIMLA?



A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de oynayacağı ilk maç ise ilerleyen günlerde açıklanacak.



Bu konuda TFF'den resmi açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

