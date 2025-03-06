Türkiye-Meksika hazırlık maçı ne zaman? Milli takım ABD'de özel maç yapacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Meksika ile ABD'de karşı karşıya geleceğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak. Peki, Türkiye-Meksika hazırlık maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika ile mücadele edecek. İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de maça dair ayrıntıları araştırmaya başladı. İşte, Türkiye-Meksika hazırlık maçı tarihi...
MİLLİ TAKIMIN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, 10 Haziran'da Meksika ile ABD'de karşılaşacak.
Müsabaka, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda TSİ 03.30'da yapılacak.
İLK HAZIRLIK MAÇI HANGİ TAKIMLA?
A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de oynayacağı ilk maç ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
Bu konuda TFF'den resmi açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.
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