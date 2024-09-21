NTV.COM.TR

Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı Denizli'de başladı

Denizli’de start alan 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası 4. ayağına, 18 araç ve 36 sporcu katılıyor. Yarışlar, Pamukkale etabındaki 12 kilometrelik parkurda başladı ve Merkezefendi seyirci etabıyla sona erecek.

Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı Denizli'de başladı

 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı.

Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katılıyor.

Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

Yarışlar, yarın Merkezefendi Belediyesi seyirci etabının 3 kez kat edilmesiyle tamamlanacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...